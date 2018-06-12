Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP), который провели сегодня, 12 июня, в турецком городе Эскишехир, принесет Украине ощутимую пользу. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время торжественной церемонии, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина полностью поддерживает этот проект… и сегодня мы согласились, что мы будем более чем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию, Румынию поставки газа", - сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что Украина всегда поддерживает европейские начинания в диверсификации поставок энергоресурсов.

На церемонии также присутствовали президенты Турции и Азербайджана.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров. Стоимость проекта оценивается в 10-11 млрд долларов.

Как сообщала "Страна", президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор".

Ранее мы писали, что Госдеп США поддержал проект газопровода Южный газовый коридор из Азербайджана.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд. Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.