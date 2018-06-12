В столице появились объявления о замене и установке металлопластиковых окон, балконов и дверей по льготной программе. Однако доверять таким объявлениям не стоит – их развешивают мошенники.

Об этом сообщила начальник управления развития жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко на своей странице в Facebook.

Чиновница предупредила жителей столицы о том, что никакой льготной программы по замене и установке окон не существует – ни государственной, ни муниципальной.

"Предупреждаю! На всякий случай. Никакой льготной программы по замене окон, балконов, входных дверей нет! От слова "совсем". Ни государственной, ни муниципальной! Есть только кредиты! И частичное возмещение по кредитам, которые вы берете на эти цели! Все! Других льгот нет! Потому очень хорошо подумайте, если решите воспользоваться этим предложением! И предупредите, пожалуйста, соседей", – написала Радченко.

Также она прикрепила к посту фотографию одного из объявлений, которые появились в Киеве.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве были пойманы мошенники, которые вымогали деньги, представляясь эсбэушниками.

Также мы писали, что в Киеве мошенники звонят жителям, чтобы спросить, когда их не бывает дома.