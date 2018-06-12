Первая леди США Мелания Трамп, спустя почти 30 дней после операции на почках, вернулась к обязанностям первой леди страны. Вчера она выступила на ежегодном гала-концерте Театра Форда в Вашингтоне.

Об этом сообщает Instagram первой леди США.

Мелания, как всегда, тщательно продумала свой образ. Она надела элегантное платье в пол от Escada с блестящей серебристой и белой вставками.

В своей речи Мелания поблагодарила всех артистов, выступивших в этот вечер на сцене, а также поздравила Джека Никлауса и Шилу Джонсон, которые получили призы имени Авраама Линкольна.

"Сегодняшний вечер напоминает нам о том, какую силу имеет искусство в процессе культивирования голоса Америки",— сказала она в финале своего выступления.

Фото: instagram.com

Напомним, 14 мая в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Мэриленде первой леди провели операцию на почках, которая потребовалась для лечения доброкачественной опухоли. До недавнего времени Мелания не давала о себе знать, подогрев слухи о своих проблемах со здоровьем. Но сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп написал имя жены с ошибкой.

Также жена Трампа сегодня должна появиться на публике впервые после операции.