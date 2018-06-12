В 10-м округе французской столицы Парижа преступник, угрожающий взорвать бомбу, забаррикадировался в одном из зданий вместе с заложниками. Он удерживает двух мужчин и беременную женщину. Об этом сообщает Le Parisien.

Предполагаемый террорист потребовал организовать ему встречу с представителями посольства Ирана, якобы для того, чтобы через них передать свои требования властям Франции. Он также требует, чтобы полиция покинула район.

В настоящий момент район происшествия оцеплен, движение в нём ограничено.

Фото: leparisien.fr

По информации местных СМИ, один из заложников получил тяжелое ранение в голову после того, как злоумышленник ударил его гаечным ключом.

Представители полиции сообщили, что инцидент не связан с террористической деятельностью. Происшествием занимается специальная силовая бригада по борьбе с организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина взял в заложники и убил четырех детей, двое из которых были его собственными.

Также мы писали, что в Сумах женщина угрожала отрезать голову 4-х летнему сыну своей подруги.