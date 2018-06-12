Глава Госпродпотребслужбы Украины Владимир Лапа привел данные, опровергающие информацию о превышении уровня радиации в украинском коровьем молоке, о чем говорилось в статье газеты The Independent.

Материал британского издания вышел с заголовком "Уровень радиоактивности украинского молока превышает норму - исследование". Однако уже в тексте говорилось об отдельных регионах, наиболее пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС. Авторы ссылаются на исследования лабораторий в Университете Эксетера и Украинского института сельскохозяйственной радиологии.

Согласно этим данным, уровень содержания радиоактивного цезия был превышен в 6 образцах из 14 для взрослых, а для детей - в 8. Речь шла об отдельных населенных пунктах в Ровенской области.

"Они (исследователи) обнаружили уровень радиоактивного цезия в молоке, который превышает предельную норму для взрослых, которая составляет 100 беккерелей на литр в шести из 14 проб в населенных пунктах, а также для детей 40 Бк/л в восьми случаях", - говорится в статье.

Руководитель Госпродпотребслужбы напомнил, что наиболее пострадавшие регионы от катастрофы на ЧАЭС определил Украинский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии, который принимал участие в соответствующем научном исследовании.

"Там речь идет о "критических населенных пунктах" преимущественно в Ровенской области. То есть пункты, которые подверглись наибольшему радиационному поражению. И далеко не все пробы там показывают превышение", - пишет Лапа со ссылкой на упомянутое исследование.

Также он привел нормы цезия, установленные в Украине и Европейском союзе. В Украине гигиенические нормативы по радионуклидам утвержденные приказом Минздрава №256 от 03.05.2006. Отечественный норматив по цезию-137 для сырого молока и ряда молочной продукции установлен на уровне 100 Бк/кг, для масла и сыров 200, для сухого молока - 500.

"Регламент ЕС 2016/52. Допустимое заражения молочных продуктов радионуклидами цезиевои группы - 1000 Бк/кг. Там не только 137 цезий, но в случае с Украиной - именно он является основным фактором риска", - отметил он.

Руководитель Госпродпотребслужбы пришел к выводу, что заголовок статьи составляет ложное впечатление о результатах исследования украинского молока.

"Итак что имеем в сухом остатке. В худших пробах по молоке в наиболее пораженных населенных пунктах (а не регионах!) содержание радионуклидов в молоке в два раза меньше, чем допустимые нормы в ЕС. Именно так должен выглядеть заголовок этой статьи в Украине", - подытожил он.

Фото: facebook.com/

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