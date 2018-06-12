Главным тренером мадридского "Реала" станет главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба футбольного клуба.

"Лопетеги станет тренером "Реала" после окончания чемпионата мира 2018 года. Он будет тренировать основной состав в течении трех последующих сезонов", - говорится в сообщении.

"Реал" до недавнего времени тренировал француз Зинеддин Зидан, который неожиданно оставил свой пост после выигрыша командой Лиги чемпионов УЕФА.

Зидан возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

Ранее "Страна" сообщала, что "мне нужны перемены". Зинедин Зидан объявил о своем уходе из Реала.

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