В западных, северных и центральных областях Украины в течение 12-13 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"12-13 июня в западных, северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, до конца суток 12 июня на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами крупный град и шквалы 25-28 м/с", - говорится в штормовом предупреждении № 7/12 о стихийных гидрометеорологических явлениях.

В Киеве и Киевской области 13 июня также ожидается дождь.

Как сообщала "Страна", на сегодня синоптики обещали грозовые дожди.

Мы писали, что ранее синоптик показала карту, как будет влиять на погоду в Украине мощный циклон.

Согласно данным Битвы синоптиков, все погодные сайты обещали в Киеве на этой недели июньские грозы.