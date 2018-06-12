В банковской системе Украины доля проблемной задолженности пяти крупнейших бизнес-групп составляет 82%, а вместе с "Приватбанком" – 93%.

Об этом сказал замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз на презентации 5-го Отчета о финансовой стабильности, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что крупнейшие бинес-группы Украины очень плохо обслуживают свои кредиты, но не уточнил названия этих групп.

Согласно документу, суммарный объем валовых кредитов пятерке наибольших бизнес-групп составляет около 125 млрд грн, или 14% всех кредитов корпоративному сектору.

Нацбанк уточняет, что на десятку крупнейших бизнес-групп приходится 21% всех кредитов, на двадцатку – 27%, тогда как доля "плохих" кредитов у них соответственно 79% и 76%.

"Очень много кредитов у нас сконцентрировано и приходится или на больших заемщиков, или на крупнейшие бизнес-группы. И именно в крупнейших бизнес-группах – должниках Украины зафиксирована наихудшая платежная дисциплина", – констатировал Дубогрыз.

Он добавил, что в ходе переговоров с заемщиками и банками Нацбанк видит негативную тенденцию, что крупные недобросовестные заемщики специально затягивают реструктуризацию долгов, ждут, а иногда и требуют от банков льготных условий, например, списания части долга или нулевые проценты на годы с погашением в конце срока.

"По большому счету, должники сейчас имеют больше силы, тем более возможности, не платить по своим долгам, чем банки работать с этими должниками", – отметил представитель Нацбанка. Он призвал к принятию законов о защите кредиторов и реформе судебной системы.

"Если банки не будут координироваться с целью урегулирования задолженности больших групп, эти долги никогда не будут возвращены", – делается вывод в свежем Отчете о финансовой стабильности.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацбанке рассказали, что будет с Украиной без траншей МВФ.

Также в Украине число проблемных кредитов выросло до 58%, - НБУ.