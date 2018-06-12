Премьер Владимир Гройсман предложил замминистру здравоохранения Александру Линчевскому, который оскандалился с заявлением об онкобольных, отправиться лечить от онкологии людей в свободное от работы время.

Это произошло на встрече Гройсмана с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун и ее замом Линчевским в связи с данным скандалом, сообщает на сайте правительства.

Гройсман сказал, что знает Александра Линчевского как врача и практика. "Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества - на конкретных действиях", - отметил премьер.

В ответ Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова были искажены, "хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным".

"Я остаюсь врачом. В свободное, вне Министерства, время я работаю в больнице, вижу пациентов каждый день. Годы учебы и работы посвящены помощи пациентам - независимо от того, что говорят вокруг. Я работал и остаюсь работать врачом", - сказал Линчевский.

Премьер предложил замминистра лечить онкобольных.

"Предлагаю больше уделить внимания в вашей профессиональной деятельности как врача уходу, сопровождению и лечению онкобольных. Это проявит все ваши качества, и не будет других толкований ваших слов. Можно говорить много, но есть действия. Найдите хоспис, онкобольницу - в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек - помогите и поддержите. А тем, кто говорил о вас, я предлагал бы посмотреть на вас с другой стороны и затем сделал бы выводы. Я хочу здесь справедливости", - сказал Гройсман.

Напомним, Линчевский на заседании Счетной палаты, в частности, сказал, что больные на рак "все умрут". Эти слова использовали в рамках кампании по дискредитации Минздрава, но дисциплинарное производство не выявило в словах замминистра ничего крамольного.

Ранее "Страна" сообщала, что дисциплинарная комиссия не увидела нарушений в заявлении зама Супрун об онкобольных.

Также "они все умрут без вариантов". Опубликована расшифровка выступления зама Супрун, оскандалившегося с онкобольными.