Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее уже давал советы про здоровую спину, развенчала распространенный миф о том, что так называемые спинные диски могут "вылетать", а потом их можно "поставить" на место.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Возможно вы слышали о "вылетающем" или "смещенном диске в позвоночнике". И диски могут вылетать, а самое главное, можно ли их потом поставить на место? Строение нашего позвоночника полностью исключает такую возможность", - отметила глава Минздрава.

По ее словам, если вам предлагали или предлагают поставить диск на место, стоит быть осторожными, ведь диагноза "вылетающий диск" не существует. Супрун добавила, что межпозвонковые диски не просто вставлены в позвоночник, вроде шайб, они очень крепко связанные с позвоночником, фактически являются одним целым с ним, поэтому не могут просто сместиться или вылететь в процессе нашей повседневной активности. Соответственно, их нельзя вставить на место вправить.

"Хотя иногда пациенты возражают: "что же тогда щелкнуло в спине, когда мануальный терапевт вроде бы как вправлял мне диск? "На самом деле, хруст или щелчки производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы)," – написала Ульяна.

Смещаться (мигрировать), по ее словам, могут отдельные фрагменты внутреннего ядра диска через трещины в фиброзном кольце, которые возникают вследствие дегенеративно-дистрофических процессов, а именно грыжи дисков. В таких случаях также невозможно каким-то образом осуществить вправление этих фрагментов назад.

"Поэтому практикам "вправление вылетевших дисков" доверять не стоит," - резюмировала она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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