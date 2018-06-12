В Киеве несколько ромов, которые обосновались недалеко от Южного вокзала в Киеве, разбили голову 16-летнему парню. Цыгане бросили в него бутылкой.

Об этом сообщила родительница пострадавшего Юлия Попова на своей странице в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел вечером 11 июня.

"Вчера вечером мой младший сын с друзьями проходил в районе вокзала. Увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание. Очнулся в луже крови, - над ним стоит щуплый цыган и спрашивает - "Ты тоже с ними?" - "Вызовите скорую" - попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове", - говорится в сообщении.

Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице ему наложили семь швов.

Фото: Юлия Попова/Facebook

Напомним, накануне инцидента коммунальные работники Соломенского района пожаловались на то, что территорию для отдыха на Южном железнодорожном вокзале Киева "приватизировала" группа ромов.

"После себя они постоянно оставляют грязь, мусор и прочие продукты жизнедеятельности. Справлять естественную нужду им удобно в подземном пешеходном переходе", - сообщили в коммунальном предприятии.

Как сообщала "Страна", ранее ромы рассказали, как националисты из С14 громили их лагерь на Лысой горе.