Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня в суде не появилась ни обвиняемая, ни ее защитники. Обвиняемая предоставила в суд заявление, в котором сообщила о том, что заболела", – рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Неля Штепа просила отложить заседание до начала августа. Женщина ложится на длительное амбулаторное лечение сердца в Славянске.

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

Суд продолжается уже четыре года и в прошлом - уже 10 отводов судей.

Ранее стало известно, что адвокат Нелли Штепы будет защищать Надежду Савченко.

Ранее мы писали, что Штепа собралась снова идти в мэры Славянска.