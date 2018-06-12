Французский дизайнер Кристиан Лубутен (Christian Louboutin) в Суде ЕС выиграл дело, касавшееся эксклюзивного права на знаменитые красные подошвы женской обуви на высоких каблуках.

Об этом свидетельствует решение суда, обнародованное во вторник, 12 июня, пишет AFP.

В 2012 году Кристиан Лубутен подал в нидерландский суд иск против нидерландской фирмы Van Haren, которая выпустила "туфли-лодочки" с красной подошвой.

По законодательству ЕС, компании не могут зарегистрировать торговым знаком общие формы продуктов, такие как подошвы обуви. Фирма Van Haren настаивала на том, что суд не может рассматривать жалобу Лубутена, поскольку красные подошвы не могут быть зарегистрированы как торговая марка.

Суд ЕС, впрочем, постановил, что "торговый знак не касается особой формы подошвы женских туфель на высоких каблуках, а описание торгового знака специально подчеркивает, что он охватывает только расположение красного цвета, которое и было предметом регистрации знака".

Ранее "Страна" сообщала, что Мишель Обама показала фото, как муж, стоя на коленях, надевает ей туфли.

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