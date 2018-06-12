В Черкассах 12 июня полицейские задержали женщину при попытке продать новорожденного ребенка за 5 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Сообщается, что нерадивой матери 29-лет. Она родила в селе Черкасского района. После этого приехала в областной центр, чтобы малютку за $5 тысяч.

Женщину поймали при попытке продажи ребенка.

Правоохранители действовали в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данного преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств указанного уголовного преступления, решается вопрос о сообщении женщине о подозрении и избрании задержанной меры пресечения.

Фото: chk.gp.gov.ua

Фото: chk.gp.gov.ua

Фото: chk.gp.gov.ua

Фото: chk.gp.gov.ua

Фото: chk.gp.gov.ua

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