В Жмеринке Винницкой области произошел пожар на элеваторе одного из предприятий. Информация о возгорании на ул. Барляева поступила в 11.44 вторника, 12 июня, об этом сообщили в областном управлении ГосЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в одноэтажном складском здании, где находилось три тысячи тонн зерна кукурузы. Площадь возгорания составляет 120 квадратных метров.

В 13.32 пожар локализировали, его ликвидация продолжается. С огнем борются 35 пожарных с помощью девяти единиц спецтехники, а также пожарного поезда.

Фото: vn.dsns.gov.ua

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