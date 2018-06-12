Для внедрения в Украине автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения необходимо более 1,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты от 11 июня по результатам аудита Национальной полиции, который проводили с 7 декабря 2017 по 1 марта 2018 года.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений деятельности Нацполиции является обеспечение безопасности дорожного движения (уменьшение количества ДТП, травматизма и летальных случаев, создание универсального высокомобильного подразделения, который объединит функции патрульной полиции и дорожно-патрульной службы).

Выполнению этих задач должно было способствовать введение системы фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме. Однако такая система до сих пор не внедрена.

В отчете указано, что причина - "недостаточность средств для установки и функционирования соответствующего оборудования и отсутствие нормативных актов, определяющих технические требования к системе фиксации, порядок учета дорожно-транспортных происшествий и т.п.".

По расчетам, проведенным специалистами МВД и Национальной полиции, потребность в средствах на создание и введение в эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и программного обеспечения к ней составляет 317,7 млн грн.

Отмечается, что для обследований комплексной системы защиты информации объектов и программного обеспечения этой системы необходимо - 29,3 млн грн.

На приобретение и ввод в эксплуатацию соответствующего компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также мобильных комплексов автофиксации и транспортных средств для их размещения нужны 118,7 млн.грн.

Для приобретения и ввода в эксплуатацию стационарных и передвижных комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения - 643,0 млн грн.

То есть в целом - более 1,1 миллиарда гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что у Авакова обещает поставить 4 тысячи видеокамер на дорогах.

На вопрос, какие средства будут использоваться В МВД заявили, что о конкретных суммах говорить пока рано. "Нам параметры закона позволяют это делать всяких деньги: бюджетные, частные, частно-бюджетные. Не исключено, что в разных регионах будет задействовано разные формы", - отметили тогда в ведомстве.

Также в "Укравтодоре" озвучили план действий, как снизить смертность на дорогах.