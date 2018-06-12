Официальный аккаунт Instagram опубликовал фото Киева, который похож на разноцветный пазл
Официальный аккаунт социальной сети Instagram опубликовал снимок Киева, сделанный украинским фотографом Алиной Рудей.
На фото попали разноцветные крыши домов комплекса "Комфорт Таун" в Дарницком районе столицы.
"Кто знал, что Киев сверху выглядит как пазл", - пишет Instagram.
Фото: Instagram/instagram
Кстати, украинский фотограф Алина Рудя сейчас живет и работает в Берлине. Девушка снимает в разных жанрах: fashion и коммерческая съемка, но ближе всего ей жанр документального эссе и портретной фотографии.
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