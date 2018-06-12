Официальный аккаунт социальной сети Instagram опубликовал снимок Киева, сделанный украинским фотографом Алиной Рудей.

На фото попали разноцветные крыши домов комплекса "Комфорт Таун" в Дарницком районе столицы.

"Кто знал, что Киев сверху выглядит как пазл", - пишет Instagram.

Фото: Instagram/instagram

Кстати, украинский фотограф Алина Рудя сейчас живет и работает в Берлине. Девушка снимает в разных жанрах: fashion и коммерческая съемка, но ближе всего ей жанр документального эссе и портретной фотографии.

Как сообщала "Страна", снимок из АТО стал одним из лучших фото уходящего года по версии The Guardian.

Ранее появилось фото недовольного мальчика, которого Порошенко гладил по голове в "Мыстецком арсенале".

Также сообщалось, что Іnstagram разрешит пользователям загружать видео длиной до часа. Сейчас можно загрузить не более 1 минуты видеоматериала.