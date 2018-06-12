В Украине "кусаются" цены на молодые овощи "борщевого набора", зато дешевеют отечественные огурцы. За неделю эта продукция в Украине подешевела в среднем на 40%, свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками "АПК-Информ: овощи и фрукты".

"На украинском рынке наблюдается избыток огурца, что вынуждает производителей активно пересматривать цены в сторону снижения", – поясняют эксперты.

Фермеры предлагают оптовикам короткоплодный огурец по 3-4 грн/кг (0,10-0,13 евро/кг), а цены на длинноплодный и вовсе стартуют от 1 грн/кг (0,03 евро/кг).

Такую ситуацию игроки рынка объясняют сразу несколькими факторами. Давление на цены оказывают довольно сдержанный спрос внутри страны и фактически полное отсутствие спроса экспортеров. При этом предложение огурцов из пленочных теплиц и открытого грунта продолжает увеличиваться, что усугубляет ситуацию. В то же время, крупные комбинаты зачищают теплицы и предлагают к продаже в основном некондиционную продукцию.

В итоге на данный момент огурец в Украине уже стоит в среднем вдвое дешевле, чем в первой половине июня 2017 г. Более того, большинство операторов рынка настроены довольно пессимистично и не исключают возможности дальнейшего снижения цен.

Как сообщала Страна, почти половину своей заработной платы украинцы тратят, чтобы прокормиться.

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