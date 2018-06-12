Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" в Берлине полтора часа обсуждали тему освобождения заложников и политзаключенных.

Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook после телефонного разговора с главой МИД Павлом Климкиним.

"Павел Климкин проинформировал, что впервые во время встречи в "нормандском формате" теме освобождения заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа, впервые обсуждалась инициатива допуска обмудсвумен к задержанным в РФ и в Украине. Говорили и о количестве задержанных, и о конкретных фамилиях и судьбах людей", - написала она.

По словам Геращенко, партнеры из Франции и Германии также отметили "принципиальность и приоритетность" решения этого гуманитарного вопроса, которое не должно быть политизированным.

"Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Также поднимался другой больной вопрос - поиск пропавших без вести и допуск к поиску и к тюрьмам Международного красного креста", - отметила Геращенко.

Вице-спикер также подчеркнула, что украинская сторона готова активно работать, чтобы быстрее прошла очередная волна освобождения.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

11 июня министры иностранных дел стран "нормандской четверки" - Украины Павел Климкин, ФРГ Гайко Маас, Франции Жан-Ив ле Дриан и РФ Сергей Лавров встретились на вилле МИД Германии "Борзиг" в пригороде Берлина. На повестке дня были инвентаризация состояния выполнения Минских соглашений и, впервые, обсуждение перспектив размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН.

Всего в России находятся 64 украинских политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов (20 лет колонии за подготовку терактов в Крыму), журналист "Укринформа" Роман Сущенко (12 лет колонии за шпионаж), активист Владимир Балух (3,5 года тюрьмы за хранение боеприпасов) и другие.

Ранее "Страна" сообщала, что без Минска миротворцев не будет. Главные итоги встречи нормандской четверки в Берлине.

Также глава МИД Германии рассказал, о чем удалось договориться нормандской четверке.