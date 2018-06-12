На Львовщине в Николаевском районе утром 12 июня жители села Лубяная перекрыли трассу Киев-Чоп. А после этого люди не позволили транспорту идти в объезд через мост, поскольку, по словам местных, он в аврийном состоянии. Об этом пишет издание Zaxid.net.

Возмущенные селяне говорят: на их полигон возят мусор из-за пределов района, в частности из Львова и Дрогобыча. Поэтому они страдают теперь не только за неприятного запаха, но и чувствуют вред для здоровья.

"У нас уже колодцы ... Пленка в колодцах стоит, невозможно воды попить. Ездим к источнику воду набирать. Невозможно. Сейчас начнется такая жара, они все это возят, заворачивают, а мы этим всем дышим. Мы живем очень близко к свалке, то у нас такая получится ситуация, что мы даже некуда будет свой мусор вывозить", - говорит местная жительница Люба.

Местные потребовали аудиенции с местной и областной властью. Впрочем, с николаевским городским головой, который прибыл на место инцидента, компромисса достигнуто не было.

Патрульные начали направлять автомобили в объезд через соседнее село Демня. Однако жители населенного пункта перекрыли дорогу и там, заявив, что их мост в аврийном состоянии и не выдержит большого количества транспорта.

По информации патрульной полиции Львовщины, в 14:00 протестанты восстановили движение на полчаса.

Ранее "Страна" писала о том, что жители сел перекрыли трассу Кропивницкий - Николаев с требованием отремонтировать дорогу.

Также мы сообщали, что на Буковине жители перекрыли трассу из-за закрытия больницы.