Соломенский районный суд Киева разрешил мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в махинациях, выезжать за границу.

Об этом пишет INSIDER со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Соответствующее решение суда было принято в пятницу, 8 июня.

Сторона обвинения просила продлить на два месяца обязательства Труханова, согласно которым ему запрещено передвигаться по Украине и ездить за границу, он должен уведомлять следствие об изменении места своего проживания и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

Однако суд отменил все обязательства, кроме последнего. Загранпаспорта Труханову обязаны вернуть.

Напомним, 1 июня САП сообщила о завершении расследования в отношении Труханова и чиновников Одесской мэрии. Дело касается покупки мэрией многоэтажки за 185 миллионов гривен для размещения в этом здании "Евромерии". Установлено, что изначально дом в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод Краян" был продан за 4 миллиона гривен, а через несколько месяцев его приобрела по резко завышенной цене Одесская мэрия.

14 февраля Труханов был задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь". 15 февраля мэра Одессы выпустили на поруки. Позже суд отказался отстранить Труханова от должности.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале июня мэр Одессы Труханов выехал в Киев на допрос НАБУ.

Также Труханов открестился от квартир в Лондоне и назвал расследование ВВС ложью.