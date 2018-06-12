Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор".

Это произошло в Турции во время встречи президента Украины Петр Порошенко и президента Азербайджана, сообщила пресс-служба главы украинского государства по итогам встречи.

В контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам 2017 года.

Ильхам Алиев поблагодарил президента Украины за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Стороны также выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Главы государств отметили обоюдную неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Порошенко и Алиев обменялись мнениями по подготовке шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана в рамках планируемого официального визита президента Азербайджана в Украину.

Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Турции для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК).

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп США поддержал проект газопровода Южный газовый коридор из Азербайджана.

Также президент Азербайджана похвастался, что газа в стране европейцам хватит на десятилетия.