Внешний долг банковского сектора Украины приблизился к $6 млрд. Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это чрезвычайно низкий показатель. Преимущественно это средства международных финансовых организаций, которые они предоставляли как кредиты украинским коммерческим банкам", - заявил Ваврищук во время презентации 5-го Отчета о финансовой стабильности и добавил, что банки активно привлекают средства с внутреннего рынка и возвращают внешние заимствования.

Государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк смогут погасить часть еврооблигаций в 2019 году согласно текущему графику их погашения, заявил Виталий Ваврищук.

"На следующий год запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, этот график будет выполнен в полной мере, мы не видим никаких проблем", - сказал Ваврищук.

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