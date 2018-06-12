В Одессе могут закрыть крупнейший детский лагерь "Молодая гвардия". Инспекторы ГосЧС выявили ряд нарушений правил пожарной безопасности после проверки. Об этом сообщает "Думская".

По словам замначальника Одесского областного управления ГосЧС Михаила Вовк, ведомство подало в админсуд с требованием закрыть лагерь.

Кроме "Молодой гвардии", служба также требует закрыть базы отдыха "Черноморка", "Мечта" и специализированный санаторий "Затока".

Проверка детских учреждений проводится с сентября 2017 года.

Об комментарии ТСН Вовк уточнил, что основным нарушением стало отсутствие пожарной сигнализации.

Чиновник также добавил, что дела в отношении семи недавно проверенных объектов области уже рассматривает суд, в то время как дело "Гвардии" еще не подавалась на рассмотрение.

Фото: moloda-gvardiya.com.ua

Напомним, 28 апреля прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя мэра Одессы Зинаиды Цвиринько по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", где сгорели трое детей.

Как сообщала "Страна", 24 апреля воспитательница лагеря "Виктория" получила судебный приговор. Ее приговорили к трем годам заключения условно. Суд считает, что женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. Именно это привело к масштабному пожару, в котором погибли трое детей. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства и признание своей вины, женщину от отбывания наказания за решеткой освободили, с испытательным сроком на два года.

Адвокат потерпевших сообщила, что родители обжаловать приговор не будут, поскольку понимают, что воспитательница выполняла свои обязанности по пожарной безопасности формально и в момент пожара уже не работала в "Виктории".