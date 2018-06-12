Будущие iPhone будут выпускаться с разъемом USB-C вместо привычного для Apple интерфейса Lightning. Об этом сообщает DigiTimes.

Разработчики Apple пересматривают компоновку зарядных устройств и связанного с ними интерфейса.

Обновление появится на iPhone и iPad следующего поколения. Возможно, у Apple появится серия iPhone 2019 с поддержкой USB Type-C.

Интересно, что внедрение USB Type-C в MacBook серии Apple уже побудило производителей ноутбуков последовать их примеру.

Ожидается, что использование USB-C в других гаджетах Apple также ускорит внедрение этого разъема производителями смартфонов.

USB-C вместо Lightning для iPhone 8 Фото: tagmac.ru

Сейчас разъем USB Type-C имеется у всех флагманских мобильных аппаратов на Android. Популярность интерфейса Type-C у производителей более дешевых моделей будет во многом зависеть от внедрения этого разъема в iPhone.

В моделях iPhone, которые будут представлены осенью текущего года, портов USB-C не будет, уверен источник. По его словам, Apple все еще находится в стадии редизайна и не сможет за оставшиеся месяцы внедрить эту технологию.

Эксперты выделяют несколько главных "доводов" за внедрение USB C.

Унификация разъемов, кабелей и аксессуаров с новыми ноутбуками Apple и с другими устройствами. USB-C активно осваивают производители компьютеров, планшетов, смартфонов. В одних он заменяет и дополняет USB Type A, в других вытесняет Micro-USB.

Рекомендация Еврокомиссии по унификации зарядных устройств для мобильных устройств. Сейчас это Micro-USB, в будущем, вероятно, должность перейдет к Type-C, но точно не перейдет к Lightning.

Лучшие параметры - выше скорость передачи данных, больше мощность для зарядки.

Как сообщала "Страна", в Японии создали чехол для смартфона iPhone X, который весит 10 килограммов.

Напомним также, что Apple оснастит новую модель iPhone тройной камерой.