Капитан катамарана, который вчера, 11 июня столкнулся с баржей на Волге (Россия), был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил во вторник журналистам начальник ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Вячеслав Барканов, пишет "Интерфакс".

"На данную минуту в Волгоградские областные бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел. Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения", - сказал он.

Ранее осведомленный источник сообщил, что личности всех 11 погибших пассажиров частного катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, установлены. По его словам, среди них четверо мужчин и семь женщин, включая несовершеннолетнюю девушку.

Между тем, во вторник пресс-служба Ространснадзора сообщила, что катамаран, столкнувшийся с баржей в Волгограде, не имел право перевозить пассажиров. "По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали. По факту аварии служба проводит расследование", - отметили в ведомстве.

По данному факту Южным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

В связи с трагедией в Волгограде отменили празднование Дня России.

Ранее "Страна" сообщала, что количество погибших при столкновении кораблей на Волге выросло до 11 человек.

Также в аэропорту Волгограда лайнер А320 едва не сгорел из-за мобильной зарядки.