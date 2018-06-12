Женщины в селе ЛьАмеля-дал-Вальес возле Барселоны проголосовали, чтобы власти разрешили им купаться топлесс в общественных бассейнах. 61% людей поддержали такое решение, против высказались 39%. Об этом сообщает ВВС.

Местные власти Каталонии организовали голосование, результат которого является юридически обязательным для женщин в возрасте 16 лет и выше, и 379 мужчин.

Женщины настаивали провести опрос местных жителей после того, как летом прошлого года полиция появилась у одного из бассейнов и приказала двум женщинам надеть свои бикини.

Спасатель у бассейна сообщил об этом полиции.

Случай вызвал протест среди жителей села, которые поддерживают такой загар: местные женщины и мужчины отправились к бассейну в бикини, на которых они нарисовали соски.

В этом селе живет восемь тысяч жителей, он расположен в 35 км к северу от Барселоны.

Как сообщала "Страна", телеведушая Леся Никитюк разместила в соцсети фото топлесс с клубникой.

Также "Страна" писала, что принц Уильям требовал от таблоида 1,5 млн евро за фото своей жены топлесс.