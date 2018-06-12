Уголовное производство, открытое по факту избиения в Киеве народного депутата Мустафы Найема не спустят на тормозах, а подозреваемые возместят весь нанесенный ущерб. Об этом на своей странице в Facebook написал сам пострадавший Мустафа Найем.

"Относительно расследования инцидента на Бессарабке. Если коротко, в который раз хочу сообщить, что никто дело на тормоза спускать не будет, а весь нанесенный ущерб подозреваемые возместят строго в рамках закона и по решению суда. "Доброжелателям" же настоятельно рекомендую прекратить мучать свою фантазию", - написал в соцсети нардеп и добавил информацию о ходе расследования и пояснение своей юридической позиции"

"На данный момент в деле проведены основные следственные и розыскные мероприятия. На этой неделе должна завершиться процедура оформления судебно-медицинской экспертизы и допрошены врачи, затем ждем проведения следственного эксперимента.

Что касается самих подозреваемых, суд отклонил все апелляции по пересмотру избрания им меры пресечения, трое из них продолжают находиться под домашним арестом. Суд также отклонил апелляцию по снятию ареста с автомобиля Гелендваген. (Второй автомобиль до сих пор так и не найден). Четвертый подозреваемый, вопреки смелым обещаниям адвокатов, что клиент вот-вот вернется, до сих пор в бегах и процедурой добровольной экстрадиции воспользоваться не спешит. В прокуратуре и в полиции утверждают, что основные договоренности с правоохранительными органами Азербайджана уже достигнуты, но нерешенным все еще остается политический вопрос.

До 25 июня прокуратура должна либо предъявить подозреваемым обвинительный акт, либо обратиться в суд за решением о продлении сроков досудебного расследования и домашнего ареста. 30 июня истекает срок досудебного следствия. Если к тому моменту беглый подозреваемый не вернется, его дело, скорее всего будет выделено в отдельное производство, что нежелательно.

ЧЕГО МЫ БУДЕМ ТРЕБОВАТЬ ДЛЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Все четверо подозреваются в совершении правонарушения предусмотренного ч.2. ст. 296 УК Украины (хулиганство содеянное группой лиц), за которое предполагается наказание либо в виде штрафа от 500 до 100 "необлагаемых минимумов", либо арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы до пяти лет. Четвертый подозреваемый также проходит по ч. 1 ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), за которое предполагается наказание либо в виде исправительных работ сроком до двух лет, либо ограничение свободы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

Чего будут требовать прокуроры нам неизвестно. Но поскольку подозреваемые все еще отказываются признать свою вину, не дают никаких показаний и не идут на сотрудничество со следствием, мы, как потерпевшая сторона, будем настаивать на максимальной мере наказания для всех участников правонарушения.

НАСЧЕТ ДЕНЕГ

Ни в какие закрытые договоренности с обвиняемыми никто не вступал и вступать не будет. Это было бы абсурдно, как с моей стороны, так и со стороны обвиняемых, поскольку (1) им это не поможет уклониться от суда и приговора (2) а мне уголовно-процессуальный кодекс позволяет возместить нанесенный ущерб в любом согласованном сторонами размере законным и прозрачным способом. В частности, при совершении уголовного преступления я могу официально обратиться в суд и потребовать у подсудимых возмещения убытков, а также материального и морального ущерба, понесенных по их вине", - написал в соцсети Найем и добавил, что соответсвующий иск он может подать в течение всего времени досудебного расследования.

"Более того, мы уже подавали такой иск, но в ходе лечения и оказания правовой помощи исковые требования были пересмотрены в сторону увеличения. Новый иск, конечно же, будет подан открыто и в соответствии со всеми нормами законодательства. И исковые требования точно будут выше упоминаемой в прессе суммы", - сообщил пострадавший нардеп.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Найем опроверг заявления, что получил $100 000 от родителей чеченцев, которые его избили.

Также мы сообщали, что угонщику мотоцикла Маси Найема сообщили о подозрении.