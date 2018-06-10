В Черновцах неизвестная пожилая женщина украла с Соборной площади одну из скамеек. Соответствующее видео сняли очевидцы и опубликовали в сообществе chernivtsigram в Instagram.

На видео видно, как пенсионерка тащит за собой скамейку прямо через центр города. При этом в описании к ролику отмечается, что это уже не первая лавочка на счету старушки.

В соцсетях комментаторы также публикуют ряд ироничных фотожаб. "Україна - рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати", - шутят они.

Фото: chernivtsigram/Instagram

"Старая женщина (бабушка) время от времени ворует скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно... Однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в сообщении.

Когда же ее остановили случайные прохожие, она пообещала вместо этой лавочки притащить другую.

В итоге в ситуацию вмешались правоохранители, которые вернули скамейку на место.

Фото: chernivtsigram/Instagram

Фото: chernivtsigram/Instagram

Фото: chernivtsigram/Instagram

Как сообщала "Страна", на Крещатике установили лавочку на солнечной батарее.

Также мы писали, как польский работодатель выбросил на улицу украинку с инсультом, женщина умирала на скамейке.