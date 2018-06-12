Предстоящий чемпионат мира - 2018 пройдет без Короля футбола, легендарного Пеле. Хотя организаторы и не теряли надежды, что он сможет приехать если не на весь Мундиаль, то хотя бы на старт турнира. В расписании мероприятий даже было намечено посещение Пеле МГУ 11 июня, но великий бразилец так и не прилетел в Россию.

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни сомневается, что трехкратный чемпион мира Пеле прилетит в Москву и на матч открытия мирового первенства 2018 года.

Об этом передает ТАСС.

"Пеле должен был прилететь в воскресенье вечером, 10 июня, но из - за плохого самочувствия остался в Бразилии. Я говорил с ним, он сказал, что оценит свое самочувствие во вторник и примет решение. Но мне все же кажется, что он не прилетит на матч - открытие 14 июня", - сказал Сарни.

Напомним, что Пеле в декабре 2015 года перенес операцию на бедре. В декабре прошлого года бразилец прилетал в Москву на церемонию жеребьевки финального турнира, он передвигался в инвалидной коляске.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом столетия, хотя тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх. Пеле является единственным в мире игроком, трижды побеждавшим на чемпионатах мира по футболу. Он завоевал свои титулы на мировых первенствах в Швеции (1958), Чили (1962) и Мексике (1970), где признавался лучшим игроком турнира.

За всю карьеру Пеле, являющийся лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" (с 1956 по 1974 год) и "Нью-Йорк Космос" из США (1975-1977).

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