Патрульная полиция Киева заявила, что не сотрудничает с общественным формированием "Киевская муниципальная стража", в которой обосновались представители С14 из-за того, что некоторые его члены исповедуют расовую ненависть и нарушения прав человека.

Об этом сообщает LB.ua.

"Патрульная полиция с ними не сотрудничает. Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности - защита прав человека. Мы не можем работать с людьми, которые исповедуют расовую ненависть", - отметил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, отвечая на вопрос о представителях праворадикальной организации C14 в "Киевской муниципальной страже"

Юрий Зозуля добавил, что планирует вынести этот вопрос на обсуждение комиссии Киевсовета.

Как сообщала "Страна", претенденты на роль "муниципальной полиции" устраивают между собой драки и жгут автомобили.