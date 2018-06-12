На Донбассе разрушили дамбу фенольного завода в Торецке - МинВОТ
В Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили о разрушении дамбы хранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Об этом сообщается в Twitter со ссылкой на отчет по экологической ситуации на Донбассе.
В хранилище находится 270 тонн химических отходов. Хранилища заполнены на 90%.
В отчете отмечается, что администрации неподконтрольных городов не допускают исследователей для обследования опасных или аварийных объектов.
Также сообщается, что на Донецкую и Луганскую области приходится 30% выбросов вредных веществ всей Украины.
Эксперты проанализировали состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод региона. В частности, исследовали и влияние военных действий на экологию в городе.
По результатам исследований 30 проб поверхностных вод оказалось, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Причина — затопление шахт. Вода из них выходит на поверхность, смешивается с питьевой и портит ее. К тому же происходит проседание почв и заболачивания.
"На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает к шахтам на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия", — говорится в сообщении МинВОТ.
Фото: twitter.com/mtot_gov_ua
Ранее "Страна" сообщала, что Донецк "провалился" на 25 сантиметров. Спутники фиксируют проседание грунта из-за затопленных шахт.
Также Тука рассказал, чем грозит Украине затопление шахт на неподконтрольной части Донбасса. Схемы перетока воды.