В Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили о разрушении дамбы хранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Об этом сообщается в Twitter со ссылкой на отчет по экологической ситуации на Донбассе.

В хранилище находится 270 тонн химических отходов. Хранилища заполнены на 90%.

В отчете отмечается, что администрации неподконтрольных городов не допускают исследователей для обследования опасных или аварийных объектов.

Также сообщается, что на Донецкую и Луганскую области приходится 30% выбросов вредных веществ всей Украины.

Эксперты проанализировали состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод региона. В частности, исследовали и влияние военных действий на экологию в городе.

По результатам исследований 30 проб поверхностных вод оказалось, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Причина — затопление шахт. Вода из них выходит на поверхность, смешивается с питьевой и портит ее. К тому же происходит проседание почв и заболачивания.

"На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает к шахтам на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия", — говорится в сообщении МинВОТ.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Ранее "Страна" сообщала, что Донецк "провалился" на 25 сантиметров. Спутники фиксируют проседание грунта из-за затопленных шахт.

Также Тука рассказал, чем грозит Украине затопление шахт на неподконтрольной части Донбасса. Схемы перетока воды.