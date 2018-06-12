Уволенная за сообщение об Адольфе Гитлере учительница истории львовской школы №100 Марьяна Батюк подала иск в суд против школы и департамента гуманитарной политики Львовского горсовета. Об этом сообщает ZAXID.NET.

В судебном иске экс-учительница требует признать приказ о ее увольнении незаконным. В частности, исковое заявление содержит требование истца отменить приказ директора школы №100 об ее увольнении "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы" и восстановить ее в должности заместителя директора по вопросам учебно-воспитательной работы с 25 апреля.

Также Марьяна Батюк требует выплатить ей среднюю заработную плату за время вынужденного прогула.

Шевченковский районный суд Львова уже принял это исковое заявление и назначил слушание на 25 июня.

Оказалось также, что Марьяна Батюк удалила из Facebook свою личную страницу, где утром 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, появилось одобрительное сообщение о нацистском лидере. Примерно через час после публикации Батюк лично удалила это сообщение, однако его уже успели заметить пользователи соцсети и СМИ. Позже Марьяна Батюк заявила, что скандальная запись была опубликована без ее ведома, а ее страницу вероятно взломали.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове прошел митинг в поддержку учительницы, поздравившей Гитлера.

Также мы сообщали, что французские ученые исследовали череп и челюсть Гитлера, подтвердив его смерть в 1945 году.