Центр общественного здоровья опубликовал интерактивную карту с перечнем мест, которые могут быть опасными для купания. "Нежелательные" пляжи и рекреационные зоны Украины и города Киева отмечены на карте оранжевым.

В частности, в Киеве особо опасным назван Муниципальный пляж "Вербный" на одноименном озере по улице Приозерная, 10А. Пляжи озера "Тельбин" в Днепровском районе также отмечены оранжевым флажком.

В Василькове Киевской области условиям безопасного отдыха не отвечает рекреационная зона на реке Стугна.

В Вышгороде сразу три водоема, в которых найдена кишечная палочка - озеро около Набережной и озера "Бегемотик-1" и "Бегемотик-2".

После исследования анализа воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон выявили несоответствие стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

Интересно, что в Запорожье нормы не прошел центральный городской пляж, в Коблево - индекс ЛКП зашкаливает в санаторном профилактории "Портовик"; в зоне риска в Черноморске - городской пляж и водоем "Сокол".

На Азовском море пляжей с "оранжевым" уровнем опасности не отмечено.

Полностью карту с непригодными для купания местами можно увидеть по ссылке.

Как сообщала "Страна", в Киеве семь пляжей получили международный экологический сертификат "Голубой флаг".

Также "Страна" писала, что в Киеве в июне три пляжа внесли в список запрещенных для купания. Временно купаться не рекомендуется на пляжах "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин". Здесь вывешен оранжевый флаг.