Вчера, 11 июня, в Бундестаге прошла конференция "Права человека и свобода слова в Украине". В конференции приняли участие депутаты, правозащитники и представители общественных организаций Германии и Украины.

Также на конференции работал и Виталий Сердюк, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, который в своем Facebook рассказал о ее итогах. По его словам, представители ФРГ заявили, что в Европе может быть сформирован список украинских политиков и правоохранителей, против которых могут быть введены персональные санкции за нарушение прав человека в Украине.

"Друзья, докладываю по результатам посещения конференции "Права человека и Свобода слова в Украине" в Бундестаге.

В ходе данного мероприятия состоялись встречи с депутатами Бундестага, представителями правозащитных и общественных организаций этой страны. Мы в деталях обсудили ситуацию в Украине. Мои собеседники не были удивлены, когда речь шла о вопиющих случаях нарушения фундаментальных прав человека.

Как с трибуны так и в кулуарах Бундестага уже прямо говорится об умышленном и системном игнорировании украинскими властями принципов верховенства закона и свободы выражения взглядов.

Так, прямое давление политиков на суды, отсутствие независимости судей, несоблюдение гарантий адвокатской деятельности, физические расправы над адвокатами, возбуждение против неугодных обвинению коллег уголовных производств, прямые и бездоказательные политические преследования представителей бывшей власти и просто несогласных с позицией власти нарушают все принципы европейской демократии.

Все больше и больше европейцами подвергается сомнению способность украинской власти и искореженной ею судебной системы выполнять базовые принципы Соглашения об Ассоциации и уважать верховенство закона.

Было интересно узнать, что информация по многим украинские судебным процессам на Западе активно мониторится. Как первобытная дикость воспринимается политизированность действий генерального прокурора и отсутствие объективности ГПУ.

При этом отмечалось не просто отсутствие каких-либо сдвигов в борьбе с коррупцией, а реальное ухудшение ситуации, что очень бьет по западным инвесторам и западным предприятиям, пытающимся работать в Украине.

Многие мои собеседники из числа влиятельных политиков отметили, что Украина не может успешно двигаться дальше, не получив правдивого ответа о том, что произошло на Майдане в феврале 2014 года. Удивление вызывает сокрытие властью материалов расследования от общественности по истечении четырех лет следствия - все считают, что у страны нет будущего без четкого и объективного ответа на эти вопросы.

В связи с откровенными злоупотреблениями в следственных органах и судах на Западе уже открыто обсуждается формирование списка украинских политиков и "правоохранителей", против которых должны быть введены персональные санкции за грубое нарушение прав человека в Украине. Аналог списка "Магницкого"...

Предоставил для включения в этот список материалы по целому ряду работников судебно - прокурорского корпуса, начиная от генпрокурора и оканчивая судьями, рьяно выполняющими его команды...", - написал Виталий Сердюк.

Виталий Сердюк в Бундестаге, фото: facebook.com

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