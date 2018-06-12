Украинская дочка российского Сбербанка АО "Сбербанк" перезаключила договора со всеми якорными арендаторами торгового центра "Магеллан" и активно рассматривает предложения потенциальных инвесторов.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Сбербанке.

"На сегодня ТРЦ "Магеллан" уже вернулся в полноценный режим работы. 11 июня возобновил работу гипермаркет "Ашан". В общем, все якорные арендаторы – "Ашан", "Интертоп", "Брокард", "Будынок Играшок" - перезаключили договора с новой управляющей компанией", - сказали в Сбербанке.

По данным банка, новая управляющая компания начала сотрудничество с консалтинговой компанией UTG (брокеридж), и SHEN (facility maintanace), охрану объекта будет осуществлять Государственная служба охраны.

"Банк активно рассматривает предложения потенциальных инвесторов. К этому времени банк как собственник имущества – через управляющую компанию (поскольку управление торговыми центрами не является профильной деятельностью банка) – должна обеспечить контроль бесперебойного обслуживания, эксплуатации объекта и его охрану, обеспечение всех прав и интересов арендаторов, трудовых коллективов и качественного обслуживания покупателей-посетителей центра", - отметили в банке.

При этом на момент, когда актив принимался в собственность банка, и происходило погашение части задолженности ДП "Край Проперти", с учетом всех отягчающих обстоятельств и рисков, независимая оценка стоимости ТЦ "Магелан" составляла $23,7 млн. Однако рыночная стоимость объекта на момент продажи может отличаться.

В пресс-службе добавили, что на момент вынесения решения Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения Dragon Capital купить ТЦ "Магелан", банк еще не был владельцем объекта (он стал им 27 декабря 2017 года).

"Торгово-развлекательный центр на тот момент находился в залоге у банка. Сами же владельцы - ГП "Край Проперти" - отказались от реализации этого соглашения", - отметили в Сбербанке, уточнив, что непогашенная сумма долга ДП "Край Проперти" все еще составляет около $45 млн.

"Банк будет продолжать работу по взысканию задолженности с недобросовестного заемщика с целью защиты интересов своих вкладчиков", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что появились подробности штурма ТЦ Магеллан в Киеве.

Как сообщил адвокат компании "Край Проперти" (владелец ТЦ "Магеллан") Дмитрий Лошаков, вечером 1 июня состоялся штурм торгового центра неизвестными лицами в интересах Сбербанка, в результате которого входы в ТРЦ были заблокированы автомобилями.

В связи со штурмом 1-2 июня в ТЦ Магелан компания "Ашан Ритейл Украина" приняла решение закрыть супермаркет до 10 июня включительно.

Также Греф предпримет четвертую попытку продать дочку Сбербанка в Украине.