В Святошинском районе Киева на проспекте Леся Курбаса, 6г, на ступеньках лестницы застрял автомобиль Toyota. Об этом сообщается на странице ресурса dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото: facebook.com

"Когда спешишь в кино. В Киеве на Леся Курбаса 6 г, Кинотеатер Лейпциг, водитель автомобиля Toyota съехал по ступенькам и застрял на них.

Надеемся, после извлечения с помощью манипулятора водителю не придётся ремонтировать всю ходовую.

Такое там происходит, к сожалению, регулярно", - говорится в сообщении.

Судя по всему, водителю автомобиля не удалась попытка съехать по лестнице, ведущей к кинотеатру "Лейпциг".

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