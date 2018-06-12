Игроки донецкого Шахтера сейчас разлетелись по отпускам, но тем не менее вратарь "горняков" и сборной Украины Андрей Пятов нашел время, чтобы рассказать об изменениях в составе команды, ну и само собой, об отдыхе.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.



"Я одиннадцать лет в клубе, за это время много хороших футболистов покинуло коллектив, но "горняки" становились только сильнее. У нас в составе талантливые ребята, уверен, придут новые игроки. Очень рад, что Кайоде остается с нами, считаю его отличным усилением. Да, несколько лидеров закончили выступления за команду, однако Шахтер по-прежнему будет сильным", - заявил Пятов.



- Что больше всего запомнилось в прошлом сезоне и какие ожидания от предстоящего?

- Всегда запоминаются матчи Лиги чемпионов, у нас была тяжелая группа, интрига держалась до последних минут. Мы имели шансы пройти Рому, не скажу, что уступили итальянцам по игре. В Харькове Шахтер действовал лучше римлян. Но в этом и есть суть футбола: побеждает тот, кто забивает больше голов. Убежден, нас ждет непростой сезон. Защищать чемпионский титул гораздо сложнее. В Премьер-лиге появились новые команды и города. Думаю, будет очень интересно. И, конечно, с особыми чувствами ожидаю жеребьевку Лиги чемпионов.



- Как проходит отпуск?



- Отлично! Захотелось немного экзотики. Несколько дней пробыли в Сингапуре, сейчас прилетели на Бали. Решили детям показать природу и фауну таких далеких стран. Для меня самый лучший отдых – находиться в кругу родных людей. Само собой, общаюсь, переписываюсь со многими ребятами из команды, практически постоянно на связи. Но отпуск я всегда провожу исключительно со своей семьей.



- Для спорта находишь время?



- Мы профессионалы, у каждого свой план межсезонной подготовки, все упражнения разработаны индивидуально. Конечно, нахожу время для тренировок, важно оставаться в тонусе, чтобы к началу сборов подойти в хорошей форме. Плюс моя жена Юлия очень любит заниматься фитнесом, поэтому у меня замечательный напарник.



Ранее "Страна" сообщала, что КДК наказала киевское Динамо за поведение фанов в матче с Шахтером.



Также мы рассказывали, что Шахтер выкупил форварда Кайоде у Манчестер Сити.