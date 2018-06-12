В Украине в среду, 13 июня пройдут теплые дожди, на юго-востоке будет жарко и сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду будет определять теплый и влажный воздух, перемещающийся из западной Европы, лишь юг и юго-восток останутся в жаркой и сухой воздушной массе.

В западных, северных, центральных регионах днем и в Харьковской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 21-27°; в южных областях ночью 17-22°, днем 28-33°.

В Киеве 13 июня прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

Фото: meteo.gov.ua

По данным синоптика Натальи Диденко, 13 июня дожди с грозами ожидаются в западных и северных областях.

"Осадки вероятные также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Большинство юга и востока - в сухой погоде. Температура завтра "врежет" к жаре в южной части, 28-33 градуса. На остальной нашей территории - комфортно, 23-27 градусов", - пишет Диденко на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Фото: facebook.com/tala.didenko

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 июня самая высокая температура днем была 33,6° в 1946 году, самая низкая ночью 5,0° в 1905 году.

В четверг, 14 июня, в западных и местами в центральных регионах Украины, а также в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской и Николаевской областях ожидается кратковременный дождь с грозой; на остальной территории осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киеве без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, , днем 26-28°.

По состоянию на 9:00 вторника, 12 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24°; в Днепре возле Киева 22°.

Как сообщала "Страна", синоптик показала, как грозовые тучи надвигаются на Киев с запада.

Также "Страна" писала, что в Киеве обещают жаркие июньские грозы.