Президент Петр Порошенко прокомментировал историческую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, выразив надежду, что лидеры учли опыт Украины по отказу от статуса ядерной державы.

Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

Президент Порошенко отметил "решительное лидерство" президента США Трампа.

"Поздравляю с результатами исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - написал он.

Фото: twitter.com/poroshenko

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины", - добавил Порошенко.

Фото: twitter.com/poroshenko

Как сообщала "Страна", после встречи с Ким Чен Ыном, Трамп оставил в силе санкции против КНДР.

Ранее "Страна" публиковала видео встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Синапуре.