Шведский владелец сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) в августе 2018 года планирует открыть первый в Украине магазин в столичном торгово-развлекательном центре Lavina Mall.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

"Мы чрезвычайно счастливы наконец открыть наш первый магазин в Украине! Это большая честь для нас - привезти стиль и сознательный шопинг в Киев и вдохновлять поклонников моды на самовыражение", - цитирует агентство генерального директора H&M в Украине Доминика Фантачино.

Ранее "Страна" писала о том, что В Кабмине подтвердили, что IKEA и H&M зайдут в Украину в этом году.

Также мы сообщали о том, что крупнейшая торговая сеть IKEA ищет партнеров в Украине.