Федерация владельцев беспилотников Украины требует отменить решение Госавиаслужбы, которая жестко ограничила использование дронов в Украине. Владельцы дронов считают новое решение ведомства "неадекватным" и готовят иски в суд.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, в Украине с 1 июня вступил в силу Временный порядок использования воздушного пространства. Он коснулся, в частности, и порядка использования дронов для съемки.

Однако изменения Госавиаслужбы вызвали недовольство владельцев беспилотников. В частности, представитель Федерации владельцев беспилотников Украины заявил, что федерация уже готовит судебный иск к ведомству с требованием отменить правила.

"Да, федерация готовит такой иск, хотя суд пока не дает четкого ответа", - отметил представитель.

Ранее Госавиаслужба ограничила полеты судов весом до 2 килограммов, которые осуществляются без информирования и получения разрешений. В числе требований указано, что полеты должны выполняться лишь днем. Запрещаются полеты над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ и другими военными и правоохранительными органами. Также запрещено летать над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, а также над исправительными центрами, колониями и СИЗО.