Перед отлетом на чемпионат мира по футболу в России, игроки английской сборной перевоплотились в чопорных джентльменов. Команда облачилась в строгие костюмы и сделала групповой снимок. Вышло очень стильно.

Фото разместил официальный Twitter сборной Англии.

Фото: twitter.com/england

На официальном фото представлены все футболисты, попавшие в заявку англичан на предстоящий Мундиаль, включая капитана Гарри Кейна (Тоттенхэм Хотспурс) и тренерский штаб команды во главе с главным тренером "Трех львов" Гаретом Саутгейтом.

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