В Оболонском районе в ночь с 14 на 15 июня с 23:00 до 03:00 коммунальщики проведут плановое профилактическое промывание сетей.

Об этом сообщает "Киевводоканал".

В зону работ попадут водопроводные сети по улицам: Иорданской, Архипенко, Приозерной, Малиновского, Оболонский проспект, 1-36, Героев Сталинграда (от Московского моста до улицы Приречной), Приречная и Тимошенко.

Предварительно осуществляется чистки и мытья резервуара чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции "Оболонь-1".

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Для использования нужно дождаться, пока вода станет прозрачной и не будет иметь постороннего запаха.

Коммунальщики напоминают, промывание — это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась но не ухудшалась ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

Ранее "Страна" сообщала, что "Киевводоканал" назвал адреса в столице, где отключили воду.

Также Киевводоканал сегодня отключит воду посольству США.