Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает недопустимым проявление антисемитизма в Украине и отмечает, что правоохранители оперативно реагируют на подобные случаи.

Об этом он сказал на встрече с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером, сообщил департамент коммуникации МВД.

"В современной демократической Украине недопустимо, чтобы кого-либо дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуры. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции. Мы держим этот вопрос на контроле", - сказал Аваков.

Роберт Сингер выразил надежду на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.

В этой встрече принимал участие вице-президент Всемирного еврейского конгресса, глава Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Украины уволил консула в Гамбурге из-за антисемитского скандала.

Также руководители еврейских организаций Украины выразили озабоченность ростом антисемитизма и ксенофобии.