Обстановка в лагере сборной Бразилии, которая прибыла на чемпионат мира в России - абсолютно нормальная. На тренировках футболисты резвятся как дети.

Игроки сборной Бразилии очень оригинально поздравили сегодня, 12 июня, с днем рождения полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, которому исполнилось 26 лет.

Об этом передает портал Чемпионат.

Группа бразильских игроков подкралась к Коутиньо и все разбили о его голову несколько яиц, после чего обсыпали товарища мукой и полили водой. Очевидно, так хотели приготовить из Коутиньо праздничный пирог.

Видео: championat.com

Коутиньо был застигнут врасплох, но сумел "отомстить" одному из зачинщиков. Он догнал Неймара и повторил с ним этот трюк, разбив яйца о его голову.

В настоящий момент сборная Бразилии готовится к матчам предстоящего чемпионата мира - 2018 на своей базе в Сочи. На групповом этапе Мундиаля бразильцы сыграют с командами Швейцарии (17 июня), Коста-Рики (22 июня) и Сербии (27 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что Пеле заявил, что у Бразилии нет команды, а один Неймар не выиграет ЧМ-2018.