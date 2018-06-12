Украина платила за встречи Петра Порошенко и Павла Климкина с Дональдом Трампом. Об этом рассказал "Стране" экс-сотрудник диппредставительства Украины в Вашингтоне Андрей Телиженко.

Как рассказал экс-дипломат, встреча Порошенко с Трампом была организована через влиятельную лоббистскую структуру BGR. Советник Трампа Коэн, вопреки утверждениям "БиБиСи", не имел к ее организации никакого отношения. Коэн имеет единственное отношение к Украине через свою супругу, которая просто родом из Харькова.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом обошлась украинской стороне в 400 тысяч долларов.



"Это официальная проплата BGR. До этого Павел Климкин имел фото с Трампом - это тоже через официальную проплату BGR. Посольство в этой ситуации было за бортом. К сожалению, такого не было даже во времена Януковича, когда у нас были прохладные отношения с Соединенными Штатами. Все равно, и тогда посольство имело доступ в различные американские правительственные структуры", - объяснил Андрей Телиженко.

Он говорит, что полноценной и "бесплатной" встречи Петра Порошенко с американским президентом не будет, пока Киев на заменит посла Валерия Чалого, слишком открыто игравшего за команду Клинтон на выборах 2016 года.

По его словам, именно по этой причине встреча Трампа и Порошенко, которая состоялась в прошлом году, не соответствовала основным требованиям протокола для такого уровня. При официальном визите Президента его должна сопровождать первая леди, а встречать его перед Белым домом должен был сам Дональд Трамп, как это происходит в случае визитов других глав государств.



"Ведь Порошенко встретился с Трампом просто посреди проводившегося тогдашним советником по национальной безопасности Гербертом МакМастером совещания по украинской тематике. И после этого наш президент вышел и давал, как мы все помним, брифинг за забором Белого Дома. Да, была фотография, была беседа, но это не было полноценней встречей такого уровня. Американцы самим этим фактом просто показали своё "хорошее" отношение к Украине", - говорит Андрей Телиженко.

Подробнее об отношениях США и украинской власти читайте в интервью Телиженко "Стране": "Мне прямым текстом говорили, что задача - снять Трампа с выборов".

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко назвал сроки своей мечты о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

