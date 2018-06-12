Экс-дипломат Андрей Телиженко, работавший в США во время выборов американского президента, рассказал о вмешательстве украинской власти в избирательный процесс.

Об этом он заявил в интервью "Стране" "Мне прямым текстом говорили, что задача - снять Трампа с выборов".

По его словам, в кампании против Дональда Трампа на стороне Хиллари Клинтон принимал участие полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Всем в Вашингтоне известно, как он лично играл на стороне Хиллари Клинтон", - сказал Телиженко.



"Наша власть попалась на крючок просьбы о поддержке от другой команды (команды Хиллари Клинтон, - Прим.Ред.), решила сыграть по-крупному, не имея при этом глобальной стратегии. Это и привело к просчету. Посольство Украины в США могло сотрудничать с демократами или не развивать в этом направлении, или двигать дальше. Чалый решил идти по второму пути, хотя я настоятельно советовал ему этого не делать. Считаю, что он перешел все негласные дипломатические границы в этом вопросе", - отметил Телиженко.

Он говорит, что Чалый действовал на основании того, что "Трамп - это пророссийский кандидат". При этом у посла не было основательных доказательств.

"Вероятно, он хотел и команде Клинтон показать, что он представляет из себя больше, и может претендовать на более значимые роли. В общении с ним я не понимал его позиции: почему можно поддерживать диалог со всеми остальными кандидатами от Республиканской партии, кроме Трампа. Речь идет о стадии праймериз", - добавил Телиженко.



Чалый добивался снятия Дональда Трампа с предвыборной гонки осенью 2016 года на специальном заседании комитета Конгресса США.

"Чалый все прекрасно знал и этому не препятствовал. Как посол он должен был это остановить. Я отказался принимать участие", - добавил Телиженко.

По его мнению, Киеву уже посылались сигналы, что США не хотят видеть Чалого в качестве посла.

Как сообщала "Страна", США обвиняют чертову дюжину россиян и три компании во вмешательстве в выборы с 2014 года.

Также Дональд Трамп заявлял о необходимости расследовать украинское вмешательство.