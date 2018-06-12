Во вторник, 12 июня, когда в Донецке сообщили о трех раненых в результате обстрела, в Докучаевске также сообщили о том, что во время обстрела там была ранена женщина.

Об этом сообщает на своем сайте КП "Вода Донбасса".

"Сегодня в 11"55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшая сотрудница предприятия находится в больнице.

Напомним, что из-за обстрелов вечером 6 июня была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Ранее "Страна" разбиралась, почему обострение на Донбассе сменилось затишьем.