Во Львове пенсионер выпрыгнул из окна больницы, спрятав в карман историю болезни
Сегодня, 12 июня, во Львове из окна больницы выбросился 81-летний пенсионер, который был пациентом этого медучреждения.
Об этом сообщает Varta1 со ссылкой на собственные источники.
Событие произошло в больнице скорой помощи по улице Миколайчука, 9. Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь мужчину не удалось спасти.
Перед самоубийством мужчину перевели из одного отделения в другое.
C восьмого этажа больницы он прыгнул, предварительно спрятав в карман свою историю болезни.
Издание не сообщает подробности диагноза больного.
Фото с места трагедии Фото: varta1.com.ua
Как сообщала "Страна", во Львове мужчина выпал с третьего этажа новостройки на улице Молдавской.
Также "Страна" писала про женщину, которая выжила после падения с балкона 7 этажа.
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