Сегодня, 12 июня, во Львове из окна больницы выбросился 81-летний пенсионер, который был пациентом этого медучреждения.

Об этом сообщает Varta1 со ссылкой на собственные источники.

Событие произошло в больнице скорой помощи по улице Миколайчука, 9. Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь мужчину не удалось спасти.

Перед самоубийством мужчину перевели из одного отделения в другое.

C восьмого этажа больницы он прыгнул, предварительно спрятав в карман свою историю болезни.

Издание не сообщает подробности диагноза больного.

Фото с места трагедии Фото: varta1.com.ua

Как сообщала "Страна", во Львове мужчина выпал с третьего этажа новостройки на улице Молдавской.

Также "Страна" писала про женщину, которая выжила после падения с балкона 7 этажа.